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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل صفقة على الإطلاق.. أنسب موبايل سامسونج لمحدودي الدخل

هاتف سامسونج Galaxy
هاتف سامسونج Galaxy A23

يعد هاتف Galaxy A23 واحدا من أفضل هواتف شركة سامسونج المخصصة للشباب ومحدودي الدخل حيث يتمتع بسعر مناسب للغاية، مع إمكانات كبيرة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، وكاميرا فائقة بدقة 50 ميجابيكسل.  

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A23 

 

ويتوفر هاتف سامسونج Galaxy A23 في السوق المصري بسعر حوالي 6 آلاف و599 جنيه، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر.  

مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A23 

 

وجاء Galaxy A23 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع PLS LCD قياس 6.6 بوصة، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، ودقة 1080x2408 بيكسل، مع مستشعر للبصمة مثبت على جانب الشاشة، بالإضافة إلى حماية للزجاج من نوع Corning Gorilla Glass 5. 

 

ويقدم Galaxy A23 بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.8 ، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 5 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل. 

 

ويحتوي Galaxy A23 على بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0، مع ألوان الأبيض و الأزرق و الأسود والبرتقالي.

 

ويعمل Galaxy A23 بمعالج من نوع Snapdragon 680 4G من شركة كوالكوم، يدعم تقنية 4G، مع معالج رسوميات من نوع Adreno 610 ، يقترن مع ذاكرة وصول عشوائي سعة  4 و 6 و 8  جيجابايت رام ، وسعة تخزين 64 و 128 جيجابايت قابلة للتوسعة. 

 

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