حملة لإزالة الاشغالات في البحر الأحمر

نُفذت حملة ناجحة لإزالة الاشغالات والباعة الجائلين بتوجيهات من محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي وبإشراف رئيس المدينة ياسر محمد حماية و في إطار حرص السلطات المحلية على الحفاظ على المظهر الحضاري للممشى السياحي الشمالي بمدينة الغردقة.

قادت هذه الحملة حي شمال برئاسة اللواء أحمد مهدي، حيث تمت إزالة كافة الاشغالات غير المرخصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. تأتي هذه الحملة كجزء من جهود سلطات المدينة للمحافظة على النظام والانظباط الأمني في المدينة وضمان المظهر الحضاري اللائق.

وأكد رئيس المدينة على أهمية استمرار هذه الحملات الرقابية لضمان عودة الانضباط إلى الممشى السياحي الشمالي، الذي يعتبر مكانًا مهمًا لأهالي الأحياء الشمالية ورواد القرى المجاورة للاستمتاع بوقتهم.