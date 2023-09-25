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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

صور فاضحة مفبركة لفتيات في مدارس إسبانية تشعل السوشيال ميديا.. تفاصيل

صور فاضحة مفبركة
صور فاضحة مفبركة لفتيات في المدرسة تشعل السوشيال ميديا

انقلبت جنوب إسبانيا بسبب توزيع صور مولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي لفتيات صغيرات في عدة مدارس.

ووفقًا لتقرير صحيفة "إل بايس"، تم توزيع الصور التي تم التقاطها بشكل رئيسي من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالفتيات وظهرن فيها بملابسهن بالكامل في ما لا يقل عن أربع مدارس متوسطة في ألميندراليخو.

تم معالجة الصور بواسطة تطبيق ذكاء اصطناعي يقوم بإنشاء صور مزيفة تظهر الفتيات عاريات، وفقًا للتقرير.

تم إنشاء الفيديوهات المزيفة باستخدام تطبيق "كلوثوف" الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي ويسمح للمستخدمين بـ "تعرية الفتيات مجانًا"، وفقًا لتقرير Euronews.

تم تحديد أكثر من 20 فتاة تتراوح أعمارهن بين 11 و 17 عامًا كضحايا في البلدة، التي تقع في منطقة إكستريمادورا الغربية في إسبانيا.

جاءت القصة إلى النور بعد أن استخدمت مريم العاديب، طبيبة ووالدة إحدى الفتيات المتضررات، صفحتها الشخصية البارزة على وسائل التواصل الاجتماعي للتوصية بالحادثة.

قالت في فيديو على إنستجرام: "عندما وصلت إلى المنزل، قالت إحدى بناتي بشكل مثير للغضب 'انظروا ما فعلوه لي'. لقد التقطوا صورة لها وجعلوها تبدو وكأنها عارية. لقد فعلوها بها وبالعديد من الفتيات الأخريات".

وذكرت فتاة أخرى لوالدتها أن "قاموا بذلك باستخدام تطبيق الذكاء الاصطناعي. أشعر بالخوف. بعض الفتيات تلقينها أيضًا"، وفقًا لتقرير "إل بايس".

أصبح من الواضح قريبًا أن العديد من الفتيات تأثرن، وأنشأ الآباء مجموعة على تطبيق واتساب لتقديم الدعم للضحايا.

قالت ماريا بلانكو رايو، والدة فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا، لبي بي سي نيوز إن الصور كان لها تأثير كبير على بعض الفتيات. قالت: "بعضهن لن يغادرن منازلهن حتى".

في تعليق على منشورها في إنستجرام، كتبت العاديب أن الأمور "لن تبقى هكذا. نحن جميعًا هنا معًا لوقف هذا الأمر الآن".

تم تحديد ما لا يقل عن 10 أشخاص كمشتبه فيهم في هذه القضية، وقالت الشرطة إن بعضهم يبلغون من العمر 13 سنة أو أقل. ولا يمكن أن يواجه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا تهما جنائية في إسبانيا.

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