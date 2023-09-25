تبدأ من 1 ديسمبر.. إعلان جدول الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج

كشف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الجدول الزمني لموعد الانتخابات الرئاسية، قائلا: إنه تجري عملية الانتخاب المشار إليها فى المادة السابقة وفقا للمواعيد الآتية:

-خارج جمهورية مصر العربية أيام الجمعة والسبت والأحد 1-2-3 من شهر ديسمبر 2023

داخل جمهورية مصر العربية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10/11/12 من شهر ديسمبر

وفي حالة الاعادة تجري عملية الإنتخاب خارج الجمهورية أيام الجمعة والسبت والأحد 5/6/7 من شهر يناير 2024

دخل جمهورية مصر العربية أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8/9/10 من شهر يناير 2024

اعلان قائمة مبدئية: ١٦ اكتوبر..اعلان القائمة النهائية: ٩ نوفمبر..بدء فترة الدعاية: ٩ نوفمبر..بدء الصمت : في الخارج ٢٩ نوفمبر وفي الداخل: ٨ ديسمبر

انتخابات الخارج أولا : الجمعة والسبت والأحد ا و ٢ و ٣ ديسمبر

انتخابات الداخل : ١٠ وً١١ و ١٢ ديسمبر من ٩ صباحا الى ٩ مساء.



الإعادة :

الخارج: ٥ و ٦ و ٧ يناير

داخل: ٨ و ٩ و ١٠ يناير

اعلان نتيجة الجولة الاولى: ١٨ ديسمبر

اعلان نتيجة الجولة الثانية: ١٦ يناير

وأضاف المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي اليوم، لـ إعلان الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية 2024، أن المادة الثالثة تقول بأن هذا القرار ينشر فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتي "الأخبار والجمهورية" وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

وتابع المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تلقي طلبات الترشح سيكون يوميا من الساعة التاسعة صباحا حتي الخامسة مساءً خلال الفترة من 5 أكتوبر حتي 14 أكتوبر، وينتهي العمل باليوم الأخير الساعة 2 ظهرا.