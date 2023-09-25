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الهيئة الوطنية: الناخبون المقيدة أسمائهم بقاعدة البيانات مدعون للإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

المستشار وليد حسن
المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات

أكد المستشار وليد حسن حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعدت جدولاً زمنياً يشمل الخطوات الزمنية اللازمة لكل خطوة من خطوات الترشح للرئاسة، بالإضافة إلى إعلان القائمة الأولية لأسماء المرشحين، وآلية الطعن عليها، ثم إعلان القائمة النهائية.

وأضاف أن الجدول الزمني يتضمن أيضا تحديد بدء فترة الدعاية، و موعد التنازل و نشره بالإضافة إلى بدء فترة الصمت الدعائي و موعد الانتخابات في الخارج و الداخل و إعلان نتائجها وموعد انتخابات الإعادة في الخارج و الداخل، و إعلان النتائج النهائية.

القرار رقم 3 لسنة 2023

وأضاف وليد حسن حمزة خلال مؤتمر صحفي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت صباح اليوم، القرار رقم 3 لسنة 2023،  وجاء كالتالي:" بعد الاطلاع على الدستور، والاطلاع على القانون رقم 22لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، و على القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، و على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات".

وأشار “حمزة” إلى أنه بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، تم إصدار القرار رقم 3 لسنه 2023، حيث تنص المادة الأولى، على أن الناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقاً لأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014، بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية و تعديلاته مدعون للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية بمقر لجان الانتخابات الفرعية وفقاً للمواعيد المبينة بهذا القرار.

 

انتخابات الهيئة الوطنية وليد حسن حمزة المرشحين مقر لجان الإنتخابات الفرعية

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