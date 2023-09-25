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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الحركة الوطنية يرحب بدعوة الاستحقاقات الرئاسية ويعبّر عن ثقته في هيئة الانتخابات

اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد على مع الزميل حسن رضوان

أعرب اللواء رؤوف السيد على رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية عن ترحيبه الكبير  بإعلان اليوم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة بدعوة الانتخابات الرئاسية القادمة، والتي تأتي في سياق ديمقراطي هام يجسد إرادة الشعب المصري في التعبير عن آرائه واختيار رئيسه، ونحن نثمن جهود الهيئة الوطنية للانتخابات في تحضير وتنظيم هذا العرس الديمقراطي الهام.

 

 الهيئة الوطنية للانتخابات


وأكد رئيس الحركة الوطنية المصرية أن  الهيئة الوطنية للانتخابات تسهم في توفير بيئة مناسبة وشفافة للناخبين لممارسة حقهم الدستوري في اختيار رئيس الجمهورية، نحن نثق بأن الهيئة ستقوم بواجبها بكفاءة ونزاهة.

 

وأضاف اللواء رؤوف السيد علي أن  حزب الحركة الوطنية يثمن دور القضاء المصري وثقته في ضمان تنفيذ العملية الانتخابية بشكل نزيه وعادل، نثق في أن القضاء المصري سيكون على قدر المسؤولية في مراقبة الانتخابات ومعالجة أي مخالفات بشكل سريع وفعال.

الانتخابات الرئاسية الحركة الوطنية المصرية اللواء رؤوف السيد المستشار وليد حمزة الوطنية للانتخابات الوطنية المصرية

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