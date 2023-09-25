بحضور جماهيري.. صناع خمس جولات يتناقشون مع الجمهور في cearitve industry summit

شارك صناع خمس جولات الجمهور مساء أمس الأحد، حلقة نقاشية مع الجمهور ضمن فاعليات cearitv Industry summit, بحضور كل من آدم الشرقاوي وداليا شوقي، المخرج مازن أشرف، والمؤلف محمد عبدالمعطي، والمنتج يحيى علام.



تحدث أبطال وصناع الفيلم مع الجمهور، الذي حرص على حضور المناقشة عدد كبير منهم، ودرات النقاشات بينهم وكشف صناع خمس جولات عن كواليس الفيلم التي لم تعرض من قبل.



يذكر أن فيلم خمس جولات يضم مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين ومنهم، آدم الشرقاوي، نور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، داليا شوقي، مطرب الراب أرسينك، لطيفة فهمي، سالي رشاد سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ملابس وديكور يحيى علام، موسيقى تصويرية أحمد عبد المنعم، مدير تصوير أحمد عبد العزيز، إعداد موسيقى محمد صقر، مؤثرات بصرية ياسر النجار، مهندس صوت إبراهيم عبد العزيز، قصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف.

وتدور أحداث فيلم خمس جولات حول رحلة تحديات شاب في ملحمة بطولية مليئة بالتحديات الدرامية المشوقة، كما يحكي أيضًا عن مغنيي الراب وتفاصيل الراب باتلز والصعوبات التي تواجه هؤلاء الشباب.