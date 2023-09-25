عاصمة السينما العالمية..إنهاء أطول إضرابات أمريكا بعد اتفاق مع منتجي هوليوود

أفادت تقارير أن اتحاد كتاب هوليوود توصل إلى اتفاق أولي مع الاستوديوهات الكبرى، على إنهاء الإضراب الذي استمر لأشهر، وفق ما ذكرت شبكة بي بي سي البريطانية.

أكد اتحاد الاستوديوهات الصفقة "المبدئية" حيث يعد تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP) هو الهيئة التي تمثل الاستوديوهات، وقد تفاوضت نيابة عنها طوال فترة الإضراب الصناعي.

يبقي ذلك الآمال في نهاية مبكرة لأحد أطول الإضرابات في العاصمة العالمية لصناعة الأفلام.

ومن المتوقع أن ينهي الاتفاق، الذي تم التوصل إليه، أحد الإضرابين اللذين أوقفا معظم الإنتاج السينمائي والتلفزيوني وكلفا اقتصاد كاليفورنيا المليارات.



ودام الإضراب لمدة قياسية بلغت 146 يومًا.