رافاييل لياو يرفض اللعب في الدوري السعودي

رفض البرتغالي رافاييل لياو مهاجم ميلان الإيطالي، فكرة اللعب في الدوري السعودي خلال الفترة الحالية بمسيرته.

وقال لياو في تصريحات لمجلة “GQ”:" بالنسبة لي، دوري أبطال أوروبا يساوي راتبًا يزيد عن 10 ملايين يورو".

وأضاف: "ما زلت لم أحقق نتائج رائعة لقبول الذهاب إلى هذا الدوري".

وزاد:"أنا أركز على القيام بأشياء عظيمة مع ميلان. ولهذا السبب وقعت عقدًا جديدًا قبل بضعة أشهر".

ونجح الدوري السعودي في استقطاب عدد من النجوم على راسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الفرنسي كريم بنزيما، والبرازيلي نيمار دا سيلفا.

وحصل لياو على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي موسم 2021-2022، عندما قاد فريقه للتتويج باللقب.