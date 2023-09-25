مصر تطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة جديدة

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إن مصر أعلنت، اليوم الاثنين، عن مزايدة عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في 23 منطقة برية وبحرية.

وتشمل هذه المزايدة 10 مناطق في منطقة الصحراء الغربية، ومنطقتين في الصحراء الشرقية، وسبع مناطق في خليج السويس، وأربع مناطق في البحر الأحمر، وفقا لإعلان الوزارة الذي نقلته وكالة رويترز. وأفاد الإعلان أن الموعد النهائي لتقديم العروض هو 25 فبراير 2024.

وتتطلع مصر، التي شهدت بعض الاكتشافات الكبيرة للغاز في السنوات الأخيرة إلى أن تصبح مركزا إقليميا للطاقة، وتعزيز إنتاجها من النفط والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات.

وأصبحت مصر وشرق البحر الأبيض المتوسط من النقاط الساخنة للتنقيب عن الغاز بعد العديد من الاكتشافات المهمة، بما في ذلك حقل ظهر العملاق في مصر، الذي تم اكتشافه وتشغيله من قبل شركة إيني الإيطالية.

وعلى مدى السنوات الثماني الماضية، نما إنتاج الغاز في مصر بنسبة 66%، مع ارتفاع عائدات التصدير بمقدار 13 ضعفًا.

وفي العام الماضي، تجاوزت صادرات البلاد من الغاز الطبيعي المسال 8 ملايين طن، تم إرسال الجزء الأكبر منها إلى أوروبا المتعطشة للغاز.

وتتطلع مصر الآن إلى تعزيز إنتاج النفط والغاز من خلال التوسع في حقل ظهر الضخم ومشاريع التنقيب الجديدة.

وتخطط مصر أيضًا لاستثمار 1.8 مليار دولار من قبل الشركات الكبرى لحفر آبار غاز بحرية جديدة في البحر الأبيض المتوسط ودلتا النيل، حسبما صرح وزير البترول طارق الملا لوكالة أنباء الإمارات في يوليو.

وتهدف الخطة – التي تضم شركات مثل إيني وشيفرون وإكسون موبيل وشل وبي بي – إلى حفر 35 بئرًا غازيًا استكشافيًا حتى يوليو 2025، بحسب الوزير.

كما تخطط شركة أباتشي لاستثمار 1.4 مليار دولار العام المقبل في صناعة الطاقة في مصر. وتعد الشركة الأمريكية واحدة من أكبر المستثمرين وأكبر منتج للنفط في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا.

واعتبارًا من نهاية عام 2022، امتلكت أباتشي 5.3 مليون فدان إجماليًا في ستة امتيازات منفصلة. وتقول الشركة الأمريكية إن حوالي 68% من المساحة الإجمالية للشركة في مصر غير مطورة، مما يوفر فرصًا كبيرة للاستكشاف والتطوير في المستقبل.