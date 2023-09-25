رسميًا.. ليفربول يجدد عقد كوستاس تسيمكاس

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم الاثنين، تجديد عقد لاعبه اليوناني كوستاس تسيمكاس حتى صيف 2027.

وانضم تسيمكاس إلى ليفربول صيف عام 2020، قادمًا من أولمبياكوس اليوناني.

وعبر تسيمكاس عن سعادته بتوقيع عقد جديد مع ليفربول، معلقًا:"أشعر بسعادة بالغة لوجودي هنا لتمديد عقدي. أشعر أن كل التضحيات التي قمت بها والأشياء الأخرى، والعمل الذي قمت به، كل شيء يؤتي ثماره".

وأضاف:"لكن هذا يبقيني متحمسًا تمامًا للباقي. كما قلت في العديد من المقابلات، هذا الفريق لديه الكثير والكثير من الأشياء ليحققها معًا وأردت أن أكون جزءًا منه منذ الدقيقة الأولى".

وشارك تسيمكاس في 63 مباراة مع ليفربول، وصنع 12 هدفًا، كما تُوج اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا، ببطولتي كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الرابطة الإنجليزية.