كأس خادم الحرمين.. الهلال يستهل حملة الدفاع عن اللقب بالفوز على الجبلين

استهل فريق الهلال حملة الدفاع عن لقبه بطلًا لكأس خادم الحرمين الشريفين، بفوزه على الجبلين بهدف دون مقابل، في دور الـ 32 للبطولة.

وعلى استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي، يدين الهلال بالفضل في الانتصار على الجبلين إلى لاعب وسطه البرتغالي روبن نيفيز الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 61، بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ليقود فريقه للتأهل لدور الـ 16.

كما لحق النجمة بفريق الهلال، ذلك بفوزه على الرائد بهدفين مقابل هدف.

وعلى ملعب إدارة التعليم بعنيزة، تقدم النجمة بهدفين حملا توقيع الغيني الحاج عثمان باري والبرازيلي آلان ليما كارييس في الدقيقتين 11 و13 ثم رد المغربي كريم البركاوي بهدف للرائد في الدقيقة 64.