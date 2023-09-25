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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مساعد أمين حماة الوطن بالخارج: انتخابات المصريين ستكون تظاهرة حب للرئيس السيسي

علاء زياد مساعد الأمين
علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن

قال علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشئون المصريين في الخارج إن المصريين في الخارج يقفون خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي بكل قوة وحسم وسيحشدون أنفسهم للتصويت في الانتخابات المقبلة لاستكمال ما حققه القيادة السياسية من تنمية واستقرار سياسي واقتصادي وإعادة مصر إلى مكانتها التي تستحقها في المحافل الدولية والعالمية.


وأشار إلى أن إعلان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار وليد حمزة تحديد أيام (1 و 2 و 3) من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر سنقوم معا بالتزامن في وضع جدول للندوات واللقاءات والتواصل مع المصريين في الخارج وتعريفهم بما يحدث على أرض مصر من تنمية حقيقية وأهمية انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسة جديدة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية .
وأوضح علاء زياد أن ممثلي حزب حماة الوطن بالخارج سيقومون بالتنسيق مع الجاليات المصرية بالخارج في تسهيل عملية الانتخاب والإدلاء بأصواتهم في الاستحقاق الانتخابي والذي سيكون عرسا يعبر عن حضارة  وثقافة ورقي المصريين في الخارج والتعبير عن رأيهم وانتخاب رئيس للبلاد وهو الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكمل مسيرة البناء والتنمية.

وأكد علاء زياد أن المصريين في الخارج يدركون ويعلمون ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبناء الوطن وكذلك الجاليات المصرية في الخارج التي أصبحت على علاقة وثيقة ببلدها من خلال  العديد من المبادرات الداعمة للمصريين بالخارج وربطهم بوطنهم الأم مصر  مثل مراكب النجاة وشركة للمصريين بالخارج والتامين  والكثير من الخدمات الأخرى.

الاستحقاق الانتخابي الهيئة الوطنية للانتخابات الجاليات المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي القيادة السياسية

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