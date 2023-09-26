معركة البطارية.. من يكسب Galaxy S23 Ultra أم iPhone 15 Pro Max

أظهر اختبار جديد لعمر البطارية أن هاتف Galaxy S23 Ultra من شركة سامسونج قد استطاع أن يسد الفجوة بينه وبين هواتف آيفون، إلا أن هاتف iPhone 15 Pro Max يبدو أنه المنافس الذي لا يقهر.

وبحسب تقرير لموقع SamMobile فإنه هواتف آيفون تتمتع بعمر بطارية أفضل مقارنة بنظيراتها التي تعمل بنظام أندرويد، حيث كان أداء بطارية هواتف آيفون قد تحسن منذ أن بدأت شركة أبل في تصنيع معالجتها الخاصة.

وأجرى أحد مقيمي الهواتف في قناة TechDroider على موقع يوتيوب اختبارا لمعرفة البطارية الأفضل بين عدد من الهواتف من بينها iPhone 15 Pro Max و Galaxy S23 Ultra و OnePlus 11 وGoogle Pixel 7 Pro وXiaomi 13 Ultra.

وتراجعت هواتف أندرويد، حتى أصبحت المسابقة في النهاية بمثابة سباق بين iPhone 15 Pro Max وGalaxy S23 Ultra ، واستطاع هاتف iPhone 15 Pro Max الفوز في النهاية بمدة تشغيل إجمالية قدرها 10 ساعات و31 دقيقة.

وجاء هاتف Galaxy S23 Ultra في المرتبة الثانية بزمن تشغيل يصل إلى 10 ساعات و27 دقيقة. وفقا للموقع فإن هذه الفجوة كانت أوسع بكثير في الإصدارات السابقة بين هواتف سامسونج و آيفون، إلا أن Galaxy S23 Ultra قلص الفارق ليصل إلى فرق بسيط للغاية.