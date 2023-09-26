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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظفا من راتبه

بسبب استخدامه المصعد..
بسبب استخدامه المصعد.. شركة تحرم موظف من راتبه

شارك أحد مستخدمي موقع Reddit تجربة مروعة، حيث علق في المصعد وهو في طريقه إلى العمل، لكنه صُدم عندما علم لاحقًا أن شركته قامت بتغييبه بسبب التأخير واختارت حرمانه من راتبه نتيجة لذلك. 

وحظي منشوره باهتمام كبير على منصات التواصل الاجتماعي، مما أثار غضب العديد من القراء وفقا لموقع NDTV.

وعرض الموظف في منشوره مشاكل المصعد المستمرة في مبنى مكتبه وتحدث أيضًا عن تجربة البقاء محاصرًا لمدة 3 ساعات ممتدة خلال ساعات الصباح في المكتب.

يقول: "بالأمس كنت في المصعد، وتوقف عن العمل فجأة، وانقطعت الكهرباء أيضًا، ولم أتمكن من الاتصال بقسم الصيانة أو مكتبي، وحاولت الوصول إليهم عبر الهاتف، وبعد عدة محاولات تمكنت من إبلاغ الموارد البشرية بوضعي، وأرسلوا رجل صيانة. وبعد ثلاث ساعات، أخرجوني من المصعد".

وأخبره قسم الموارد البشرية أنك تأخرت، لذلك سيتم وضع علامة غائب عليك، وسيتم خصم راتبك أيضًا. 

وقال إنه سجل حادث المصعد ووثّق المحادثة التي أجراها مع مدير الموارد البشرية ومدير الإدارة، وكان يعتقد أنه يجب عليه تصعيد شكواه إلى مستوى أعلى.

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