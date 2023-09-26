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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف.. داعية تحسم الجدل

صيام المولد النبوي
صيام المولد النبوي

كشفت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، حكم صيام يوم المولد النبوي الشريف، وهل يعد هذا الصيام بدعة أو حراما؟.

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صيام يوم المولد

وأضافت دينا أبو الخير، في بث مباشر على صفحة صدى البلد، أن صيام يوم المولد النبوي الشريف، ليس حراما، ولا يعتبر من قبيل البدعة، منوهة بأن النبي ولد في يوم الإثنين، وكان يصوم يوم الإثنين، ويقول: "هذا يوم ولدت فيه".

وأشارت إلى أن الصيام يكون تقربا وطاعة لله- تعالى-، وفوائده كثيرة، ومن خلاله يدخل الصائم الجنة من باب الريان، وصيام يوم واحد، يباعد الله به بين المسلم وبين النار، سبعين خريفا.

وأوضح، أن جزاء الصيام واسع من عند الله- عز وجل-، فلا مانع من الصيام في يوم المولد النبوي، وليس فيه مخالفة شرعية.

حكم صيام يوم المولد النبوي

بدورها، كشفت دار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام يوم المولد النبوي، حيث أكدت أنه يجوز شرعًا صوم يوم المولد النبوي الشريف شُكرًا لله- تعالى- على هذه النعمة الكبرى؛ وهذا النوع من الصيام فعله النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-؛ فقد مَرَّ بأُناس من اليهود قد صاموا يوم عاشوراء، فقال: «مَا هَذَا مِنَ الصَّوْمِ؟» قالوا: هذا اليوم الذي نجَّى الله موسى وبني إسرائيل من الغرق، وغرق فيه فرعون، وهذا يوم استوت فيه السفينة على الجودي، فصام موسى عليه السلام شكرًا لله، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى، وَأَحَقُّ بِصَوْمِ هَذَا الْيَوْمِ»، فأمر أصحابه بالصوم. أخرجه أحمد.

وأوضحت دار الإفتاء إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم العطرة مليئة بالمواقف والأحداث التي تعلمنا قيمًا إنسانية راقية تستقيم معها الحياة وتُعمَّر بها الأرض، إذا ما ترجمناها إلى واقعٍ عملي في حياتنا؛ فهو صلى الله عليه وآله وسلم القدوة المطلقة؛ قال تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: 21].

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