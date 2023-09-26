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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائبة: رسائل "الوطنية للانتخابات" تطمئن المواطنين بنزاهة الاستحقاق الدستوري

مجلس النواب
مجلس النواب

ثمنت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية، والتي أعلنت فيه عن عقدها بإشراف قضائي كامل، بما يعزز من نزاهة هذا العرس والاستحقاق الدستوري الذي يشكل أهمية لمستقبل مصر.

وقالت "السيد"، في تصريحات لها اليوم، إن الهيئة الوطنية للانتخابات لها تاريخ مشرف يشهد له العالم والمنظمات الدولية في تطبيق أدق المعايير على الانتخابات في مصر، والجميع يشهد لها بالنزاهة والمصداقية، ودورها كبير في حماية أصوات الناخبين واختياراتهم في الاستحقاقات الدستورية المختلفة.

وأوضحت عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن هناك جهودًا مكثفة من جانب أجهزة الدولة، من أجل عقد وإقامة الانتخابات الرئاسية المقبلة بنزاهة وشفافية وفي أجواء ديمقراطية، تسمح للمواطنين في التعبير عن اختياراتهم بحرية تامة.

وشددت النائبة صبورة السيد، على ضرورة التصدي لأي شائعات تتعلق بالانتخابات الرئاسية، وذلك من خلال المشاركة بقوة في الانتخابات والإقبال على صناديق الاقتراع، لاختيار قائد المرحلة المقبلة، والذي تستكمل معه مصر منجزات ومكتسبات السنوات الماضية.

الانتخابات الرئاسية رئاسة الجمهورية صبورة السيد مجلس النواب البرلمان

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