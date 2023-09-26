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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسباب خفية لرائحة الفم الكريهة طوال اليوم

رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة تشعرهم بالإحراج وهى رائحة الفم الكريهة طوال اليوم. 

ووفقا لما نشره موقع "هيلثي"، فإن هناك عدة أسباب غير شائعة لرائحة الفم الكريهة طوال اليوم، وتشمل:  ​​​​​​

1. التهاب اللثة المزمن: إذا كانت هناك التهابات مزمنة في اللثة، فإنها قد تسبب رائحة فم كريهة طوال اليوم.

2. البكتيريا الساكنة على اللسان: توجد بكتيريا في الفم، خاصة على اللسان، وإذا كان هناك تراكم للبكتيريا بشكل كبير، فقد يتسبب ذلك في رائحة فم كريهة.

3. اضطرابات في الجهاز الهضمي: بعض الاضطرابات في الجهاز الهضمي مثل حموضة المعدة المفرطة أو الارتجاع المعدي المريئي يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.

4. التهاب الجيوب الأنفية المزمن: إذا كان هناك التهاب مستمر في الجيوب الأنفية، فقد يتسرب المخاط إلى الحلق ويسبب رائحة فم غير مستحبة.

5. الأمراض المستقلبية النادرة: بعض الحالات النادرة للأمراض المستقلبية مثل مرض الهاليتوز أو التهاب الكبد الدهني غير الكحولي يمكن أن تتسبب في رائحة الفم الكريهة.

إذا كنت تعاني من رائحة الفم الكريهة المستمرة، يوصى بمراجعة طبيب الأسنان أو طبيب الأنف والحنجرة لتقييم الحالة وتحديد السبب المحتمل ووصف العلاج المناسب. 

قد يتطلب الأمر فحصًا شاملاً للفم والأنف والجهاز الهضمي لتحديد سبب الرائحة الكريهة.

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