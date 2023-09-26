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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفي: البنك الأسيوي للاستثمار سيكون الموازي للبنك الدولي في العالم الجديد|فيديو

عادل السنهوري
عادل السنهوري

أكد عادل السنهوري الكاتب الصحفي، أن البنك الأسيوي للأستثمار في البنية التحتية تأسس في عام 2014 في الصين ، و ذلك برأس مال يبلغ حوالي 50 مليار دولار ، مضيفاً أن البنك الأسيوي للأستثمار في البنية التحتية يضم حوالي 35 دولة.

 إهتمامات الأسيوي للأستثمار في البنية التحتية تتشابه مع إهتمامات البنك الدولي

 

وأضاف عادل السنهوري خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي في برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن البعض يرى أن البنك الأسيوي للإستثمار في البنية التحتية ربما يصبح الموازي في العالم الجديد للبنك الدولي، و صندوق النقد الدولي.

 

وأشار الكاتب الصحفي إلى، أن إهتمامات الأسيوي للأستثمار في البنية التحتية تتشابه مع إهتمامات البنك الدولي، مؤكداً أن مصر حريصة دائماً على المشاركة في التجمعات الأسيوية. 

 

البنية التحتية البنك الآسيوي الصين عادل السنهوري صندوق النقد الدولى

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