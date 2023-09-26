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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمعية المصرية لشباب الأعمال تٌكرم رئيسها السابق وعدد من الأعضاء

صدى البلد

نظمت الجمعية المصرية لشباب الأعمال مؤتمراً تحت عنوان " استراتيجية الجمعية المصرية لشباب الأعمال وخارطة الطريق".

حيث استعرضت الجمعية خطط تحديث هيكلة لجان مجلس الادارة واللجان القطاعية وقاعدة العضوية، وكذلك استراتيجية واولويات عمل الفترة المقبلة بما يساعد على المساهمة في مواجهة التحديات الاقتصادية من جانب ويزيد من الخدمات المقدمة لأعضاء الجمعية.

من جانبه ، قال بسام الشنواني رئيس الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن  شباب الأعمال تحمل شعار " معاً لمستقبل أفضل"، حيث تسعي الجمعية إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تدعم عمل الأعضاء ومن ذلك التواصل مع كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وعلي رأسها هيئة الاستثمار والتمثيل التجاري والهيئات الاقتصادية الأخرى، وكذلك التعاون مع المنظمات المحلية والدولية التي تعمل في ذات المجال، والعمل على دفع الاصلاحات الاقتصادية والتشريعية من خلال لجان ومبادرات الجمعية.

وأشار الشنواني، إلى أن مجلس الإدارة قام في الأسابيع الأخيرة بتحديث استراتيجية العمل في الفترة المقبلة بطريقة تتوائم مع احتياجات الأعضاء ومستجدات الظروف والتحديات الاقتصادية بهدف تطوير مناخ الأعمال وتطوير الاقتصاد المصري، وأستعرض الشنواني وضع الجمعية الحالي والبدء في تشكيل اللجان بشكل يخدم كافة الأعضاء، مشدداً علي أن الرهان دائما علي مجتمع شباب الأعمال المصري في النهوض بالاقتصاد القومي.

وفي ختام المؤتمر، قام الشنواني بتكريم جمال أبو علي الرئيس السابق للجمعية والذي ساهم في نهضة الجمعية وزيادة أنشطتها من خلال توليه مناصب مختلفة فيها على مدار أكثر من ١٢ عاما انتهاءا برئاستها في الدورة السابقة واستمراره كعضو مجلس ادارة لدعم المجلس الجديد، كما قام الشنواني بتكريم عدد من أعضاء المجلس السابق علي رأسهم ، نجلاء عقل ومحمد قاعود ومحمد عبد الرحمن، علي دورهم الكبير خلال الفترة السابقة بالمجلس السابق.

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