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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمعية المصرية لشباب الأعمال : نتعاون مع كافة المؤسسات لدعم المناخ الاستثماري

صدى البلد

قالت ياسمين قمر، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لشباب الأعمال، إن الجمعية اهتمت بالتحول الأخضر، وتم إطلاق مبادرة خاصة بالجمعية علي هامش فاعليات co27 بشرم الشيخ، والتي استهدفت من خلاله تعزيز وتحسين التحول للأخضر لدي أعضاء الجمعية، بالإضافة إلي تعاون مع عديد المؤسسات وعلي رأسهم البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية، بالإضافة إلي  عقد فعاليات مع مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية، لدعم وتحسين مناخ الأعمال،  والعمل علي تطوير القطاعات الاقتصادية والخاصة بالأعضاء، بالإضافة إلي تواجد الجمعية وأعضاءها  في لقاءات متعددة خاصة بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالإضافة إلي الشراكة الأولي من نوعها لجمعية مصرية مع الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.

وأشارت قمر، في كلمتها بمؤتمر الجمعية المصرية لشباب الأعمال والذي أطلقت فيه استراتيجية الجمعية وخارطة الطريق للفترة المقبلة، إلى أن شباب الأعمال تركز  علي ملف التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق العديد من المبادرات، والعمل علي تشجيع مشاركة سيدات الأعمال بمنظمات الأعمال، ومشاركة الجمعية المصرية لشباب الأعمال بمبادرة هيئة الرقابة المالية لتعزيز دور المرأة.

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