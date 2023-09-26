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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

على الفطار| طريقة عمل الباف باستري بالدجاج .. بطعم رائع

طريقة عمل الباف باستري
طريقة عمل الباف باستري بالدجاج

طريقة عمل فطيرة البف باستري بالدجاج لذيذة فهي من المعجنات التي تناسب أن تكون وجبة إفطار شهية ومغذية ويمكن أن تضيفي مكونات مختلفة داخل الحشو حسب الرغبة، فهي ذات طعم مختلف ومذاق رائع، وتعتبر من الوصفات الجديدة والغير تقليدية وتتميز بسهولة وسرعة، تحضيرها، وفيما يلي ،إليك طريقة عمل فطيرة بف باستري الدجاج بكل سهولة.


طريقة عمل فطيرة الباف باستري بالدجاج


المقادير:

‏-  1 صدور دجاج
‏-  1 كوب بازلاء وجزر مقطع
‏-  1 كوب فطر مقطع
‏-  1 عجينة باف باستري
‏-  200 جرام كريمة طهي
‏-  1 بصل مفروم
‏-  1 فص ثوم مفروم
‏-  2 معلقة كبيرة صويا صوص
‏-  1 معلقة كبيرة زبدة
‏-  ½ معلقة صغيرة ملح
‏-  ½ معلقة صغيرة فلفل اسود


طريقة التحضير:

إسلقي الفاصوليا والجزر على نار هادئة.
وفي مقلاة ضعي القليل من زيت الزيتون وضعي البصل والثوم الى ان يذبلا.
ثم اضيفي الدجاج المقطع الى شرائح وقلبيها جيداً على النار.

بعد ان تنضج البازلاء والجزر أضيفيها الى الدجاج في المقلاة على النار وقلبي باستمرار.


بعدها ضعي الصويا صوص والزبدة وحركي جيداً ثم ضعي الكريما وتابعي التحريك ثم ضغي الملح والفلفل.
اتركي المكونات على النار لمدة 3 دقائق مع تغطية المقلاة.

في هذه الأثناء افردي الباف باستري على ورقة زبدة وفي وسطها ضعي القليل من الحشوة التي حضرتها.
قطعيها الى مستطيلات جانبية ثم اعمدي الى لفها بطريقة الضفيرة.

ادهني أعلى الباف باستري بالبيض وزينيها بحبة البركة ثم ضعيها في صينية متوسطة الحجم.


أدخلي الصينية الى الفرن على حرارة تصل الى 180 درجة واتركيها حتى تنضج بالكامل ثم قدميها.

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