وزارة التخطيط تطلق البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة "دفعة لغة الإشارة"

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية البرنامج التدريبي لمبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة دفعة لغة الإشارة الموجهة للصم، بحضور د.شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، د.حسين أباظة المستشار الدولي للتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، د. إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمثيل عدد من قيادات الوزارات والمجتمع المدني مثل موسسة حياة كريمة ومصر الخير ، علاوة على مديري مركز دعم ذوي الاعاقة بجامعتي القاهرة و الفيوم، ومكتب دعم ذوي الاعاقة باميديست.

استعرضت د. شريفة شريف دور المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بتعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المسـتدامة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب التي تسعى لنشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة في جميع قطاعات الدولة ولجميع ابناء مصر وذلك في إطار تنفيذ أهداف رؤية مصر 2030.وأشارت شريف إلى مبادرة "كن سفيرا" للتنمية المستدامة والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالتعاون مع المعهد في 2020، بهدف بناء وتنمية القدرات في مجال التنمية المستدامة.

وقد أوضحت أميرة حسام معاون وزيرة التخطيط لشئون التنمية المستدامة والمدير التنفيذي لمبادرة كن سفيرا "دفعة لغة الاشارة للصم"، إن إطلاق دفعة لغة الإشارة للصم من مبادرة كن سفيرًا جاء متزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للغات الإشارة واسبوع تمكين الصم، وتحقيقا للهدف العاشر من اهداف الامم المتحدة وهو الحد من اوجه عدم المساواة، وايضا لعدم ترك احد خلف الركب.

وتطرقت حسام إلى ماهية المبادرة، حيث تم اختيار ثلاثون أصم من نحو عشرة محافظات للدراسة بالمبادرة وذلك لتوطين الاستدامة في المحافظات. وقد بدأت المبادرة المستوى النظري منذ شهرين، وهو عبارة عن محاضرات مسجلة عن التنمية المستدامة واهدافها وممارساتها في جميع المجالات، ونحتفل اليوم باطلاق المستوى النظري وهو عبارة عن محاضرات تطبيقية تفاعلية في تخصصاتهم الفنية والتكنولوجية، علاوة على عدد من الزيارات الميدانية لاكثر من جمعية ومقر يراعوا معايير الاستدامة البيئية في انشطتهم، وذلك لتأهيلهم للالتحاق بمركز مصر لريادة الأعمال لتعريفهم بكيفية إنشاء مشروعات صغيرة مستدامة توفر لهم فرص العمل اللائق .