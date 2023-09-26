أمين مستقبل وطن بالشروق: إقبال كثيف على مكتب الشهر العقاري تأييدا للرئيس

احتشد مئات المواطنين أمام مقر مكتب الشهر العقاري بمدينة الشروق، لعمل توكيلات تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي، للترشح لفترة رئاسية جديدة.

ونظم حزب مستقبل وطن بمدينة الشروق بقيادة المهندس إبراهيم شفيق أمين الحزب، والدكتور أبو بكر عبد ربه أمين التنظيم ، احتفالية ضخمة لاستقبال المواطنين لعمل التوكيلات، حيث عكف الحزب على تهيئة الجو المناسب للمواطنين وذلك تسهيلا وتوفيرا لكافة سبل الراحة للمواطنين خلال سير عملية التوكيلات.

وأكد المهندس إبراهيم شفيق أمين الحزب بمدينة الشروق، أن الجميع يقف صفا واحدا خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة ، بما يتماشى مع رؤية الرئيس لبناء الجمهورية الجديدة.

وأضاف شفيق، أنه منذ بداية عمل التوكيلات ويشهد مكتب التوثيق بالشروق إقبال كثيف من المواطنين على عمل التوكيلات، مضيفا أن المواطنين عبروا عن فرحتهم خلال عمل التوكيلات بحمل الأعلام وترديد الأغاني الوطنية المحفزة والمحمسة للكبار والصغار.

وخصصت الهيئة الوطنية للانتخابات ٧ مقرات للشهر العقاري، بالاسكندرية، لاستقبال المواطنيين الراغبين في عمل توكيلات لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية.

جدير بالذكر أن المستشار وليد حمزة، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أمس، الجدول الزمنى للانتخابات الرئاس٠ية 2024، حيث يفتح باب تلقى طلبات الترشح لمدة 10 أيام بدءا من يوم 5 أكتوبر وحتى يوم 14 أكتوبر 2023 وذلك بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن يتم دعوة الناخبين للاقتراع والتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر بدايتها يوم 1 ديسمبر المقبل للمصريين فى الخارج ويوم 10 ديسمبر للمصريين فى الداخل.