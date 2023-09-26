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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. إطلاق نار على سيارة مستوطنين شمال أريحا

صدى البلد

أفادت مصادر عبرية، اليوم الثلاثاء، بوقوع عملية إطلاق نار تجاه سيارة مستوطنين إسرائيليين شمال أريحا لم تسفر عن أي إصابات. 

وقالت المصادر، إن الجيش يقوم بعملية تمشيط بحثاً عن منفذ العملية. 

وقالت قناة كان العبرية، إن مركبة المستوطنين المستهدفة أصيبت بأضرار بعد تعرضها لعملية إطلاق نار على مفترق الحمرا في الأغوار. 

وعلى الصعيد الأخر، أطلق مقاومون النار تجاه قوة من جيش الاحتلال قرب ضاحية شويكة في طولكرم، اليوم، وأعلنت كتائب " شهداء الأقصى- شباب الثأر والتحرير"  مسؤوليتها عن العملية ونشرت فيديو يوثق لحظة إطلاق المقاومين النار تجاه قوات الاحتلال. 

تأتي هذه العمليات في ظل الاستنفار العسكري والأمني الذي أعلنه الاحتلال لمنع وقوع عمليات تزامناً مع "الأعياد اليهودية".

 

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