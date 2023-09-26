صدمة في ريال مدريد.. إصابة جديدة تضرب أردا جولر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الثلاثاء، إصابة نجمه الشباب التركي أردا جولر.

وقال النادي الإسباني في بيان رسمي: “بعد الفحوصات التي أجريت للاعبنا أردا جولر من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في العضلة المستقيمة الفخذية اليسرى”.

ولم يكشف نادي ريال مدريد مدة غياب أردا جولر عن الملاعب.

وانضم أردا جولر إلى ريال مدريد في الصيف الماضي قادما من فنربخشة التركي، لكنه أصيب خلال فترة الإعداد ثم عاد إلى التدريبات قبل أن يصاب مجددا.

يذكر أن ريال مدريد خسر أمام أتلتيكو مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف، الأحد الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.