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الإشراف العام
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برلمان

برلماني يتساءل عن استعدادات الحكومة لمواجهة الأمطار فى فصل الشتاء

مجدي الوليلي ، عضو
مجدي الوليلي ، عضو مجلس النواب

طالب النائب السكندرى بمجلس النواب مجدى الوليلى والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير لمواجهة الأثار السلبية والخطيرة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول التى تتساقط فى فصل الشتاء بمختلف المحافظات بصفة عامة ومحافظات الوجه البحري بصفة خاصة وعلى وجه الخصوص محافظة الإسكندرية.


وقال " الوليلى " فى سؤال تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بشأن خطة المحافظات استعدادًا لإستقبال فصل الشتاء : إن محافظة الإسكندرية تعتبر من أكثر المحافظات التى تتعرض للعديد من المخاطر خلال فصل الشتاء بسبب الأمطار مطالباً بزيادة الموارد المالية لمحافظة الاسكندرية وتقديم المزيد من الحوافز التشجيعية المالية للعاملين بمختلف الاحياء على مستوى الإسكندرية.

وأكد أنه في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم وتعرض أغلب الدول لعدد من الظواهر المناخية الخطيرة فإن الأمر يتطلب وضع سياسات جديدة وغير تقليدية من اجل الإستعداد التام للتعامل والحد من الأثار السلبية لتساقط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية.

وطالب " الوليلى" من جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالاسراع فى مراجعة مشروعات البنية التحتية المتعلقة بشبكات الصرف الصحي لإستيعاب مياه الأمطار وكذلك مراجعة مخرات السيول وغيرها.

وشدد على ضرورة الإهتمام بملف أعمدة الإنارة التى تعد واحدة من أبرز المشاكل التي تواجه مصر في الشتاء وتغطية الأسلاك المكشوفة فى ضوء ما سببته من تعرض حياة بعض المواطنين للخطر وذلك من أجل الحفاظ على حياة المواطنين وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة.

وأعرب " الوليلى" عن أمله فى الا يرى ظاهرة قيام عمال النظافة بإستخدام الأساليب التقليدية القديمة وفى مقدمتها المقشات للتخلص من مياه الأمطار داخل مختلف الشوارع والميادين العامة على مستوى محافظة الإسكندرية والمحافظات الأخرى التى تتعرض لتساقط الأمطار مطالباً بزيادة سيارات شفط مياه الأمطار واستخدام الأساليب الحديثة فى التخلص من مياه الأمطار ووضع خطط مستقبلية للإستفادة الحقيقية من مياه الأمطار فى مختلف المشروعات الزراعية بدلاً من إهدارها.

الشعب الجمهوري الحكومة الامطار فصل الشتاء

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