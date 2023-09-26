منافس مبابي.. مصطفى محمد يكشف سر تألقه مع نانت

كشف الدولي المصري مصطفى محمد، سر تألقه مع نانت في مسابقة الدوري الفرنسي الموسم الحالي.

وسجل مصطفى محمد هدفا مذهلا في شباك لوريان من ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، السبت الماضي، بمسابقة الدوري الفرنسي، ليقود فريقه للفوز 5-3.

وقال مصطفى محمد في تصريحات أبرزها حساب نادي نانت عبر منصة “إكس”: "مفيش حاجة بتيجي بالساهل، كل شيء محتاج تدريب، أتدرب بعد نهاية المران على تنفيذ ركلات الجزاء والتسديد من خارج المنطقة".

وأضاف: "جماهير النادي تحب اللاعب الذي يقدم 100 % من مجهوده للفريق، لذلك أسعى لتقديم كل ما لدي".

واختتم: "أرى أنني لم أقدم أي شيء وبإمكاني تقديم الأفضل، لا نزال في البداية، وهدفنا تحقيق مركز جيد في الدوري الفرنسي.

ويحتل مصطفى محمد وصافة ترتيب هدافي الدوري الفرنسي برصيد 5 أهداف، خلف كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، متصدر الترتيب بـ 7 أهداف.