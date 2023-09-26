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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلى مستوياته.. ارتفاع لـ الدولار بعد تصريح خطير للفيدرالي الأمريكي

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

ارتفع الدولار الأمريكي، إلى أعلى مستوى جديد في 10 أشهر، اليوم الثلاثاء، مع وصول عوائد السندات الأمريكية إلى أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2007.

 

وحسب شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية، قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي نيل كاشكاري إنه بالنظر إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، فمن المحتمل أن ترتفع أسعار الفائدة مرة أخرى وتظل “مرتفعة لفترة أطول” حتى ينخفض التضخم إلى 2٪.

 

وساعدت تعليقاته في رفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهو العائد القياسي الأمريكي الذي يحدد نغمة تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء العالم، إلى 4.566٪ يوم الثلاثاء، وتتحرك عوائد السندات عكسيا مع الأسعار.

 

وعزز ارتفاع العوائد الأمريكية جاذبية الدولار، مما دفع مؤشر الدولار إلى 106.2، وهو أعلى مستوى منذ أواخر نوفمبر 2022.

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية التعاملات اليوم

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وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يتتبع العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بشكل طفيف للغاية عند 105.96.

 

وارتفع اليورو في أحدث تعاملات 0.1% مقابل الدولار إلى 1.0596 دولار، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ مارس آذار عند 1.057 دولار في وقت سابق من الجلسة.

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