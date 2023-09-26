جوارديولا يتحدث عن مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل في كأس الرابطة

أكد الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي أنه سيوازن بين رغبة فريقه في الفوز بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وبين تجنب المزيد من الإصابات، وذلك قبل مواجهة نيوكاسل يونايتد مساء غدا الأربعاء في البطولة.

ويفتقد سيتي لجهود كيفين دي بروين لفترة طويلة، وأيضًا يغيب جون ستونز لعدة أسابيع بسبب الإصابة، كما غاب كلًا من جاك جريليش وبيرناردو سيلفا وماتيو كوفاسيتش عن الفريق مؤخرا.

وأكد جوارديولا في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أنه يركز من جهة على التأهل، ومن جهة أخرى على المباريات المقبلة أمام ولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال.

وأكد جوارديولا أن ماتيو كوفاسيتش وجاك جريليش سيعودان للمشاركة أمام نيوكاسل يونايتد ، بعد غابا عن المباريات السابقة منذ التوقف الدولي بسبب الإصابة، بينما ظهر جريليش لعدة دقائق خلال الفوز على نوتنجهام فورست.

وتابع:"جاك جريليش في وضع أفضل، وكذلك ماتيو كوفاسيتش".

وأضاف: "لا أعرف عدد الدقائق، سواء من بداية المباراة، أو من بداية الشوط الثاني، ولكنهما سيحصلان على عدد من الدقائق نعم".

وزاد: "في البداية الجميع كان جاهزًا وبدأنا الموسم بشكل قوي، ولكن من الممكن أن يكون ذلك بسبب وجود 7 أو 8 لاعبين يلعبون بشكل منتظم".

وتابع: "ولكن هذا أمر استثنائي، لدينا الكثير من اللاعبين المصابين، والكثير من اللاعبين خاضوا دقائق عديدة مع منتخباتهم ومعنا، ويجب أن يحصلوا على الراحة".

واستطرد: "غدًا مباراة مهمة، ولكن مباريات ولفرهامبتون ولايبزيج وأرسنال أكثر أهمية".

وأشار "لهذا السبب عليك النظر إلى اللاعبين الذين لا يلعبون كثيرًا ليشاركوا، وسنرى ماذا سيحدث مع الباقي، وسنحاول اختيار التشكيل الأفضل".

وأكد: "سنسافر إلى هناك من أجل الفوز بالمباراة، لا يوجد شك بذلك".