يوفنتوس يهزم ليتشي في الدوري الإيطالي

فاز فريق يوفنتوس على ضيفه ليتشي بهدف دون مقابل، اليوم الثلاثاء في المرحلة السادسة لبطولة الدوري الإيطالي.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه البولندي أركاديوش ميليك، الذي أحرز هدف الانتصار في الدقيقة 57.

وأنهى ليتشي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه محمد كابا في الثواني الأخيرة للمباراة.

وكان يوفنتوس تعرض لهزيمة قاسية أمام مضيفه ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدفين في الجولة الماضية ، في أول هزيمة للفريق هذا الموسم.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 13 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف إنتر المتصدر، وتوقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز الرابع.