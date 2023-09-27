مانشستر يونايتد يعبر كريستال بالاس ويتأهل لثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

تأهل مانشستر يونايتد حامل لثمن نهائي بطولة لكأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بفوزه على ضيفه كريستال بالاس بثلاثية نظيفة في الدور الثالث.

وحسم مانشستر يونايتد فوزه على كريستال بالاس بهدفين في الشوط الأول وهدف في الشوط الثاني ليقطع خطوة للأمام في حملة الدفاع عن اللقب.

وتقدم الأرجنتيني أليخاندرو جارناتشو بهدف لمانشستر في الدقيقة 21 وبعدها بست دقائق أضاف البرازيلي كاسيميرو الهدف الثاني وتكفل الفرنسي أنتوني مارسيال بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 55.

يُذكر أن مانشستر يونايتد هو حامل لقب نسخة الموسم الماضي.