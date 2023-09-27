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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

وان بلس تستعد لإطلاق OnePlus Ace 3 بمواصفات جبارة

هاتف وان بلس القادم
هاتف وان بلس القادم OnePlus Ace 3

أفادت تسريبات أن شركة وان بلس الصينية تستعد لإطلاق هاتف OnePlus Ace 3 والمخصص للفئة المتوسطة، حيث من المتوقع أن يتم إطلاق الهاتف في نهاية شهر أكتوبر أو بداية نوفمبر. 

 

وبحسب تقرير من موقع Gizmochina فإن هاتف OnePlus Ace 3 سيحصل على معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 من شركة كوالكوم الأمريكية، وبالتالي سيكون هذا هو الهاتف الثالث من شركة وان بلس الذي يحصل على هذا المعالج القوي. 

 

وسيأتي هاتف OnePlus Ace 3 القادم من وان بلس بإطار معدني، كما سيحتوي على بطارية بسعة 5500 مللي أمبير تدعم الشحن بقوة 100 وات . 

 

وسيقدم هاتف وان بلس القادم OnePlus Ace 3 إعداد كاميرا خلفية بمستشعر Sony IMX709 مع تقريب بصري 2x، مع كاميرا رئيسية بمستشعر Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة OmniVision OV8D10 فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 32 ميجابكسل.

 

وسيوفر هاتف وان بلس OnePlus Ace 3 ذاكرة وصول العشوائي قد تصل إلى 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت من نوع  LPDDR5x وذاكرة تخزين داخلية سعة 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت من مساحة تخزين من نوع  UFS 4.0.

 

 

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