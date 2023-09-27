Google .. محرك البحث العالمي جوجل يحتفل بالذكرى 25 لإنشائه

يحتفل محرك البحث العالمي جوجل Google بالذكرى الخامسة والعشرين لإنشائه، وقد ظهر ذلك في محرك البحث العالمي الذي قام بتغيير الشعار الخاص به بمزيج من الألوان المختلفة التي تعبّر عن أجواء احتفالية.

تأسست شركة جوجل في 4 سبتمبر 1998 من قبل لاري بيج وسيرجي برين، وهما طالبان في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ المشروع كبحث أكاديمي لنظام تصنيف المواقع الإلكترونية، وسرعان ما تطور إلى محرك بحث تجاري ناجح.

ويعد محرك البحث جوجل من أهم أدوات الإنترنت، ويستخدمه ملايين الأشخاص حول العالم للوصول إلى المعلومات والمحتوى الرقمي، وقد ساهم محرك البحث جوجل في تسهيل الوصول إلى المعلومات وجعل الإنترنت أكثر فائدة للمستخدمين.

حقق محرك البحث جوجل العديد من الإنجازات خلال السنوات الـ 25 الماضية، منها الآتي:

أصبح محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يتلقى أكثر من 90 مليار طلب بحث يوميًا.

قدم العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، مثل Gmail وGoogle Maps وGoogle Drive.

ساهم في تطوير تقنيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كان محرك جوجل نقلة كبيرة في مجال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي ألقى بظلاله على العالم بشكل ملحوظ مع بداية الألفية الجديدة، وتداخل في جميع مجالات الحياة تقريبًا.

من المتوقع أن يواصل محرك البحث جوجل Google النمو والتطور في السنوات المقبلة، ويعمل على تطوير تقنيات جديدة لتحسين تجربة المستخدم، كما يعد محرك البحث جوجل من أهم أدوات الإنترنت، وقد لعب دورًا مهمًا في تغيير طريقة استخدام الناس للإنترنت، ويتوقع أن يواصل محرك البحث جوجل التأثير على عالم الإنترنت في السنوات القادمة.

فيما تواجه جوجل Google تحديات كبيرة في عصر الذكاء الاصطناعي، أهمها الخصوصية والأمان خاصة مع الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي أصبح حماية البيانات الشخصية والحفاظ على الخصوصية أمرًا بالغ الأهمية.

أعلنت شركة جوجل Google عن خطط لبناء مركزي بيانات إضافيين في الولايات المتحدة، ما يعزز قدراتها في مجال التكنولوجيا الذكية ومعالجة البيانات، وبينما تحتفل جوجل بعامها الخامس والعشرين، فإنها تظل جزءًا لا يتجزأ من حياتنا، وعملاقًا تكنولوجيًا لم يعيد تعريف كيفية الوصول إلى المعلومات فحسب، بل دمج نفسه بسلاسة في الروتين اليومي لملاين الأشخاص.