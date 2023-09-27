كشفت ميرفت سيد أحمد المرشحة بانتخابات نادي الزمالك على منصب الرئيس ، عن بعض الأمور الخاصة ببرنامجها الانتخابي .

وقالت ميرفت سيد احمد في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، على قناة "TeN" “لدي تصوّر لحل بعض الأزمات الخاصة بنادي الزمالك في الفترة المقبلة حال فوزي برئاسة القلعة البيضاء، وعلى رأسها أزمة غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي”.

ميرفت سيد تكشف موقفها من الموافقة على تقسيط غرامة كهربا لـ الزمالك

وتابعت : "أرفض تقسيط غرامة محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي، وسأشترط الحصول عليها كاملة حتى يحقق الزمالك الاستفادة المالية الممكنة، كما تواصلت مع محامي اللاعب المغربي "خالد بو طيب" مهاجم الفريق السابق لحل أزمة مستحقاته".

واختتمت : “لديّ القدرة والخبرات الإدارية على الترشح لانتخابات الزمالك على منصب الرئيس وليس عضوية مجلس الإدارة، كما أرفض مقولة أن رئيس النادي لابد أن يكون نجماً سابقاً في مجال كرة القدم، فالعمل الإداري له متطلبات أخرى”.