هحارب من أجل الزمالك.. عبد الواحد السيد يفتح النار على أمين عمر

قال عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك، إن ناديه يكن كل الاحترام للحكام المصريين، إلا أن ما حدث خلال مباراة المقاولون العرب، عليه الكثير من علامات الاستفهام.

وأضاف عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن لاعبو الزمالك، حصل الكثير منهم على بطاقات صفراء غير مستحقة، أثرت على سير المباراة، وأجبرت أوسوريو على استبدالهم خوفًا من طردهم.

وأشار إلى أن طرد محمود علاء في مباراة بيراميدز كان مستحق ولم يعترض مسؤولي الزمالك على القرار، بينما أمين عمر حجم لاعبي الفريق بمنحهم بطاقات صفراء، مشددًا أن الإنذارات كانت ضد لاعبين صغار السن وهذا سبب لهم توتر وضغط.

عبد الواحد السيد يفتح النار على أمين عمر: سأحارب على حق الزمالك.. ويكشف أزمة المستحقات

وواصل تصريحاته، بأنه ضد إذاعة الحوار الذي يدور بين حكم الساحة والفار، إلا أن ما حدث أمس كشف التحيز الواضح والتحامل من أمين عمر ضد نادي الزمالك، مضيفًا «الموسم الماضي قيل أن الزمالك تمت مجاملته بعد تصريح محمد عادل بـ«الاحتواء»، هل نسمي ما يحدث الموسم الحالي بـ«الاقتناع؟».

وتابع «الزمالك لن يكون ضعيف تحت أي ظروف يمر بها بسبب جماهيره، ولن يقدر أحد على نادي الزمالك طالما أن الجماهير تدعمه وتقف بجواره، وما يتردد عن إيقاف أمين عمر لمدة شهر ماذا يفيدنا؟.. خسرنا نقطتين في الدوري بسببه، وهدف التعادل للمقاولون عبرة للاعبي الزمالك بعد استعراضهم آخر 5 دقائق في المباراة أمام المنافس».

واستطرد أن القانون لا بد من تطبيقه سواء كان الحكم مقتنعًا أو لا، وهدف التعادل للمقاولون العرب جاء في الدقيقة التاسعة من الوقت بدلًا من الضائع رغم احتساب 8 دقائق فقط، متسائلًا: «أين العدل؟!.. دائمًا ما يتردد أن جمهور الزمالك يشعر بالمظلومية، وهذا طبيعي أين العدل! وجماهير الزمالك تبكي وتتأثر بالخسارة أو التعادل حتى لو مباراة ودية».

واستكمل «مباراة العودة أمام أرتا سولار بالنسبة لنادي الزمالك حياة أو موت، وبإذن الله سنفوز بأكثر من 3 أهداف، وأثق في الجهاز الفني واللاعبين لإسعاد الجماهير البيضاء رغم قلقهم، لأن الخروج من الكونفدرالية يعني الموسم باظ، لكن أثق أن الخير قادم لنادي الزمالك».

وواصل عبد الواحد السيد، بأن الفترة الماضية تم حل عدد من الأزمات المادية التي يعاني منها الزمالك، متابعًا «تلقينا وعود من المرشحين في انتخابات الزمالك بحل أزمات الفريق ودعمه لتخطي الفترة الصعبة، ولاعبو الزمالك قادرين على الرد داخل الملعب».

وتابع مدير الكرة بالزمالك، تصريحاته «لا يصح أن يظهر لاعب في لقاء تلفزيوني يتم سؤاله لاختيار لاعب في الزمالك للانضمام إلى ناديه، ومسؤولية مدير الكرة ليست الدخول في شجار مع الحكام أو الضغط عليه خلال المباريات، وأوسوريو فور وصوله للزمالك عرض علي الدخول في القرارات الفنية ولكنني رفضت».

وشدد على أن تركيز أوسوريو مع الزمالك تاثر في الأيام الماضية بسبب مرض والدته التي تعيش في كولومبيا، وهو ما تسبب في بكائه خلال مواجهة المقاولون، مشددًا بأنه حاول تخفيض قيمة تذكرة مباراة العودة أمام أرتا سولار بالتواصل مع شركة تذكرتي لـ 40 جنيهًا ولكن تم رفض الطلب، بينما تم الاتفاق على توحيد سعرها بقيمة 60 جنيه.

وكشف أن لاعبو الزمالك الأجانب سيحصلون غدًا على نسبة كبيرة من مستحقاتهم المالية تصل لـ60 %، بينما المحليون حصلوا على جزء كبير من مستحقاتهم المتأخرة، متابعًا أنه ستكون هناك أخبار جيدة بشأن أحمد فتوح في الفترة المقبلة مع استقرار الأمور المادية.

وأكد أن سامسون أكينولا بعيد تمامًا عن حسابات الجهاز الفني في الزمالك، وليس من حقه التدخل في الرؤية الفنية لأوسوريو، بينما الونش من المنتظر أن يعود إلى تدريبات الزمالك الجماعية في شهر ديسمبر المقبل، متابعًا أن حسام عبد المجيد حالته مطمئنة، لكن الغرامة الموقعة عليه نهائية لخروجه من معسكر الفريق بدون إذن، تطبيقًا للوائح النادي.

واستكمل تصريحاته، بأن نادي الزمالك، تظلم ضد عقوبة مدحت عبد الهادي المدرب المساعد للفريق بسبب عدم ذكر الواقعة في تقرير حكم مباراة بيراميدز، خاصة وأنه تعرض للسب بلفظ خارج من مساعد باتشيكو مدرب بيراميدز، مضيفًا «طلبت من محمد عبد الشافي الاستمرار وعدم الاعتزال، لأن الجمهور والفريق يحتاجه، لكن ما تردد عن لعبه مجانًا غير صحيح».

واختتم عبد الواحد السيد، حديثه «الزمالك لن يتخطى المرحلة الصعبة إلا بدعم جماهيره، والنادي قدم لنا الكثير لذلك سأحارب على حقه لأنه هو من صنعني، ولو ماوقفناش مع الزمالك دلوقتي.. هنقف إمتى؟.. وأتمنى شحن إيجابي من الإعلام للاعبي الزمالك لتخطي هذه المرحلة».