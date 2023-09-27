بث مباشر .. الرئيس السيسي يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي

حرصًا من موقع «صدى البلد» على تقديم خدمة إخبارية متميزة، نقدّم لكم بثًا مباشرًا لـ احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وذلك بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم.

ومن المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والوزراء وكبار رجال الدولة، وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

ويكرم الرئيس السيسي خلال الاحتفال، بعض علماء الدين من داخل مصر وخارجها ، لجهودهم في المجال الدعوي ونشر الوسطية وتصحيح المفاهيم وجهودهم في إثراء المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم.

ويوجه الرئيس كلمة للأمة بهذه المناسبة، تسبقها كلمتين لوزير الأوقاف، وشيخ الأزهر.

جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ، وعدد من الوزراء والسفراء وكبار رجال الدولة ، وذلك بقاعة المنارة بالقاهرة الجديدة.