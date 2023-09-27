برلمانية: التوسع في التعليم الفني أهم خطوات تطوير المنظومة

قالت النائبة حنان حسنى عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إنه تم تطوير التعليم من خلال تحديث المناهج وكتب الوزارة، والتى أصبحت تمتاز بإمكانيات عالية من الشرح والتدريبات، وتعد هذه من أهم وسائل العلم لتوصيل المعلومات للطالب بداية من مرحلة الحضانة.

وأشارت "حسنى" فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إلى أن منظومة تطوير التعليم تكمن أيضا في البدء فى تعيين عدد كبير من المعلمين، مشيرة إلى العجز الكبير لهم فى الفترة الأخيرة.

وقالت إن استخدام جهاز التابلت فى التدريس، يعد أحد عناصر التطوير فى منظومة التعليم.

وأشارت إلى وجود قنوات تعليمية لجميع مراحل التعليم، فى عمل متواصل على مدار اليوم.

وأوضحت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى، أن أولياء الأمور بدأت أفكارهم تتغير من ناحية التعليم الفنى، مشيرة إلى أن التعليم الفنى يشمل دبلوم فنى بثلاثة سنوات دراسة، أو بالشهادة العليا كالهندسة، بدراسة أخف جهدا وأقل وقتا من الثانوية العامة.

وأشارت إلى أن هناك مدارس فنية يكون مجموعها أعلى من مجموع الثانوية العامة، كمدارس العربى والمياه والكهرباء والبترول والسويدى، موضحة أن هذه المدراس تقبل الطلبة المتفوقون، موضحة أن التوسع فى المدارس الفنية والتكنولوجية تعد من أهم المميزات التى حدثت فى عملية تطوير.