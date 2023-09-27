شيخ الأزهر: العالم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يحكم بين الناس بالعدل

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف: "منذ أيام قلائل تُعد على أصابع اليد الواحدة، سمعنا للمرة الأولى من قادة أكبر مؤسسة دولية أنشئت من أجل سلام الشعوب وحمايتها من الحروب والفقر والجوع والجهل والمرض.. سمعناهم وهم يعترفون بفشل هذه المنظمة المهيبة ويصرحون بأنها عجزت عن تحقيق السلام وأن الحروب والأزمات ما زالت مستمرة".

وأضاف شيخ الأزهر الشريف: “ هذا التصريح عندما يصدر من مسئولين دوليين مشهود لهم بالشجاعة والجرأة في قول الحق فإنه يعني الكثير من القلق على مستقبل كثير من الدول والحروب”.



وأكد “الطيب” خلال كلمته بـاحتفالية المولد النبوي الشريف، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن "العالم اليوم في أشد الحاجة إلى قانون علوي يعلن المساواة ويحكم بين الناس بالعدل ويحمي الضعيف ويرد عنه ضغينة القوي المتغطرس وهذا وغيره لا نجده إلا في برامج النبوة والأنبياء".

