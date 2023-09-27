الرئيس: شباب مصر قادر على حماية الأمة من أى شر أو مكروه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مسيرة حياة النبي الكريم تؤكد أن لكل ذو بصيرة أن العسر يصاحبه اليسر وأن الله مع الصابرين.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم بإحتفالية المولد النبوي الشريف 2023: “كنا موجودين فى الإسماعيلية وكان هناك إحتفال بتخريج شباب الجامعات، و هل هناك أمة يكون شبابها بالحجم دا ويبقي عندها قلق على بكرا، بسم الله ماشاء الله، دا بكرة دا بتاعهم هم وهم قادرين بفضل الله على أنهم يحموا أقدار تلك الأمة من أى شر أو مكروه”.

وتابع الرئيس السيسي: “أنا بقول كدا علشان فى الفترة اللي احنا فيها سنجد كثير من الإثم والشرور والحديث الذى لا يليق، لكل من يتحدث بتلك الطريق لا توجد أمم أبدا قامت إلا على الصدق والعمل والامانة لا على الكذب أو الإفتراء أو الهدم، وأقدر كلمة فضيلة الإمام أحسنتم فى كلمتك الشاملة الطيبة العميقة”.