بـ تواشيح النقشبندي.. أحمد حلمي يهنئ جمهوره بذكرى المولد النبوي

هنأ الفنان أحمد حلمي، جمهوره، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وشارك أحمد حلمي، تواشيح النقشبندي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، وعلق عليها: “مولد نبوي شريف”.

وكان الفنان أحمد حلمي، علق على الأوضاع في ليبيا بعد تعرضها لـ الإعصار دانيال، عبر منصة “إكس” تويتر سابقا.

وغرد أحمد حلمي: “‏لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إعصار في ليبيا الشقيقة، ومنذ يومين زلزال في المغرب الحبيبة.. قلوبنا معاكم جميعا أهلنا في ليبيا، وربنا يصبر إخوانا، ويرحم موتانا جميعا، ويا رب تمر المحنة دي على خير وسلام في ليبيا والمغرب، ويا رب احفظ الجميع”.