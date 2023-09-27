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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

واعظة بالأوقاف: تكريمي جاء امتدادا لاهتمام الرئيس بالمرأة المصرية والثقة في قدراتها

صدى البلد

قالت د. وفاء عبد السلام الوعظة بوزارة الأوقاف المصرية ، عقب تكريمها اليوم من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، أتوجه بخالص الشكر و التقدير  للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تكريمه لنا اليوم في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف كما اشكر الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف الذي لعب دورا هاما ورئيسي  لوصولي لمنصه التكريم بداية من التوجيه والتشجيع وتبنيه لفكرة الواعظات في العمل الدعوي .

وأضافت وفاء عبد السلام في تصريحات خاصه لـ"صدى البلد " عقب تكريم الرئيس لها اليوم ، أن هذا التكريم ليس تكريما شخصيا لها فقط إنماء هو تكريم للمرأة المصرية بصفة عامة والواعظات بصفة خاصة،  وهو امتداد لدعم الرئيس لفكرة الواعظات،لافته الى الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى المرأة المصرية اهتماما في كل المجالات.

 وأوضحت وفاء عبد السلام ، أن تكريمي اليوم وسام على صدري هو امتداد لما الدولة المصرية للمرأة.

 وأكدت وفاء ان بهذا التكريم وضع الرئيس على عاتقنا كواعظات مهمه ليست بالقلية، وستكون دافعا لنا جميعا كواعظات في المجال الدعوي وهذا ان دل فانما يعكس ثقة الدولة في قدرات المرأة والواعظات بصفه خاصة. 

جهود الدولة لتخفيف العبء على كاهل المواطنين

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن سيرة حياة الرسول - صلى الله عليه وسلم - يجب أن نستلهم منها الإخلاص والصبر، ونعرف منها كيف تعمل أقدار الله حتى يأتي نصر الله للمخلصين.

وأضاف الرئيس، في كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بذكرى مولد النبي، أن سيرة نبي الرحمة تقودنا إلى الصبر على الشدائد، بما فيها من قيم عابرة للزمان والمكان.

وأوضح الرئيس أن احتفالنا بمولد النبي هذا العام يأتي في ظل ظروف صعبة ودقيقة يمر بها العالم بظروف دقيقة، وما سببته الأزمة الروسية الأوكرانية في ارتفاع الأسعار وزيادة سعر الفائدة.

وأكد السيسي نبذل الجهود اللازمة لتخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين ومن أجل استمرار مشروعات التنمية ونسعى للخير والرشاد، لافتا إلى أن العمل التنموي أثبت صلابة اقتصادنا في ظل الأزمات العالمية.

كما تطرق الرئيس إلى لقائه بالأمس مع شباب الجامعات في الإسماعيلية، قائلا: "في أمة بالحجم ده.. وعندها شباب بالعدد ده.. تبقى قلقانة من الغد؟.. هم قادرون على مواجهة الصعاب، مؤكدا أنه لا توجد أمم قامت إلا على الصدق والأمانة.. وليس على الهدم والخراب والتشكيك. 

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