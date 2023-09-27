شيماء البرديني: علينا جميعا تغيير الواقع بالعلم والاجتهاد والعمل

أكدت الكاتبة الصحفية شيماء البرديني، أن ربط احتياجات الدولة بسوق العمل، أمر مهم للوقوف على المشكلات المشتركة ووضع حلول مناسبة لها، مؤكدة أنّ التنمية ستحلّ على الجميع، إذا بدأ كل مواطن بنفسه.

وقالت شيماء البرديني، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، إنّ المعوقات التي تقف أمام الدولة جزء كبير منها خارج عن الإرادة ومتعلق بالأزمات الاقتصادية، لكننا نواجه ونتحدى بإرادة من حديد.

وأضافت أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي حين يتحدث عن التحديات ويشير إلى الأرقام والإحصائيات يتحدث عن الحقائق، وكل مصري مخلص وساعٍ للإخلاص في عمله، بداية من القيادة السياسية وصولا إلى أصغر موظف يؤدي عمله.

وأوضحت: «نتسلح بالعلم والخطوات الثابتة والتمكين والإتاحة، فالمواطن يتحدث عن الجامعات الأهلية التي وصلت إلى الأقاليم المصرية، فالشاب أصبح لا يحتاج إلى الخروج خارج محافظته، والمشروعات الآن بكل المحافظات، والتعليم أصبح متاحا بكل ربوع مصر».

وشددت على أنّنا بحاجة إلى الإيمان والوعي والاطلاع، فالرئيس عبد الفتاح السيسي يشيد بقدرة المصريين، ويعي جيدا ما يستطيع المصري أن ينجزه، لكننا بحاجة إلى السعي المستمر، خاصة ونحن أمام مشهد عالمي مرتبك.

وأشارت البرديني إلى أنّ كل مواطن له دور، وكل دور له سعر، والفكرة هي الأم والجهد هو الابن، فنحن مكون من أشياء كبيرة، متابعة: «علينا جميعا أن نغيّر الواقع بالعلم والاجتهاد والعمل».