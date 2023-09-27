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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

عميد كلية اللغة العربية الأسبق بالزقازيق: تكريم الرئيس وسام فوق رأسي وتكليل لمشواري

صدى البلد

قال الدكتور صابر عبد الدايم العميد الأسبق بكليه اللغة العربية جامعة الأزهر بالزقازيق  ،  ان تكريم  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم يأتي بعد مشوار طويل من العمل الشاق والمجهود في خدمة العملية التعليمية في الجامعة، و في البحث العلمي والتدريس للطلاب. 

وأضاف عبد الدايم في تصريح خاص لـ" صدى البلد" ان هذا التكريم وسام على صدري وفوق رأسي من الدوله التي قدمناها لأبنائنا من الطلاب المنظومة العلمية، لافتا أن هذا التكريم يشعرني بالعزة والفخر والانتماء إلى مصرنا الحبيبه وهذا ان دل فإنما يدل على تقدير مصر ورئيسها للعلماء وأصحاب الرسائل. 

وأضاف عبد الدايم أقول لزملائي في الجامعات المصرية وأبنائنا الطلاب بصفة عامة، لكل مجتهد نصيب وأن الإخلاص في العمل والتفاني فيه وحبه أساس هو التفوق والوصول الى منصات  التكريم، وأقول ان حب العمل والإخلاص والتفاني فيه هو أفضل وسيلة للتقدم والرقي 

وأنصح الجميع بعدم اعتبار العمل مجرد مصدر للرزق ولكن يجب أن تحب عملك وتخلص فيه حتى تجني ثمار ما قدمت. 

كواليس حوار الشيخ الطاروطي مع الرئيس

 

قال الشيخ عبد الفتاح الطاروطي القارئ بالإذاعة المصرية ، إن خطوات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ونزوله لي من على منصة الاحتفال تتويجا لجهودي وحبي له ولمصر وتقديرا لي أكثر من أي وسام آخر. 

وأضاف الطاروطي، في تصريح خاص لـ" صدى البلد " : بعد تكريم الرئيس له خلال احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي، أن هذا التكريم يعكس إجلال الرئيس وتقديره لأهل القرآن ولن أنساه ما دمت حيا.  

وحول الحوار الذي دار بينه وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي،  قال الطاروطي انه تحدث للرئيس، وقال له:  خطواتك تاج على رأسي، فرد عليه الرئيس قائلا:  كلنا بنحبك ياشيخ عبد الفتاح والقرآن الكريم يكرم صاحبه. 

وأكمل الطاروطي حديثه للرئيس: " فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل "،  فرد الرئيس عليه قائلا:  اللهم ارزقنا الصبر والعزيمة. 

وقال الطاروطي، إن الرئيس دعا له بالشفاء العاجل بما ألم به بعد الحادث الأليم الذي تعرض له. 

المولد النبوي ا الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الأوقاف صبري عبد الدايم

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