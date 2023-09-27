مباراة مُستكملة.. فينورد يفوز على أياكس برباعية في الدوري الهولندي

حسم فينورد، الفوز على نظيره أياكس أمستردام، بنتيجة 4-0، اليوم الأربعاء، ليزيد من متاعبه، حيث أكمل الفريقان مباراتهما في الدوري الهولندي والتي توقفت في مطلع الأسبوع الحالي.



وأضاف المهاجم المكسيكي الدولي سانتياجو خيمينيز هدفًا آخر لفينوورد ليكمل هاتريك له في اللقاء حيث لعب الفريقان الدقائق 34 المتبقية بدون جمهور في ملعب يوهان كرويف أرينا في أمستردام.



وتوقفت المباراة يوم الأحد الماضي عندما ألقى مشجعون ألعابًا نارية على أرض الملعب واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين المشاغبين خارج الملعب.



وكان أياكس متأخرا 3-صفر في الشوط الثاني عندما توقفت المباراة في البداية في الدقيقة 56 قبل أن يتم الغائها.



واحتاج خيمينيز إلى ثلاث دقائق فقط بعد استئناف اللعب، مع استحواذ فينوورد على الكرة، ليسجل ويرفع النتيجة إلى 4-صفر بعد ان انقض على كرة مرتدة ليهز بها الشباك بعد أن تم التصدي للتسديدة الأولى لإيجور بايكساو.



وكانت هذه هي المرة الثانية فقط التي يسجل فيها فينوورد أربعة أهداف خارج أرضه ضد غريمه التقليدي أياكس ليتقدم نحو المركز الثالث في الترتيب.

وتزيد الهزيمة الضغط على المدرب الجديد موريس شتاين الذي كان مستقبله موضع الكثير من التكهنات، وبعد الاخفاق في الفوز في مباراة الأحد، أقال أياكس سفين ميسلينتات مدير القطاع الفني، الذي عين شتاين.



واستقال بيير إيرينجا، المدير الإداري للنادي، قبل ساعات من انطلاق المباراة اليوم الأربعاء.



ويحتل أياكس، الذي كانت بدايته سيئة هذا الموسم بفوز واحد فقط، المركز 14 في الدوري الذي يضم 18 فريقا، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز الثالث وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ 13 موسمًا.