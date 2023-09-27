اتهامات جديدة بالاحتيال المالي لـ ترامب واثنين من أبنائه |فيديو

تهم جديدة ضد ترامب واثنين من أبنائه ، وجهها له قاضي في نيويورك، وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية العربية.

وأفاد التقرير، أن التهم التي وجهت لـ ترامب هي احتيال مالي و تضخيم لقيمة ثروتهم، و ذلك عبر تقديمهم تقارير مالية فيها أرقام مبالغ فيها، خدعوا بها البنوك و شركات التأمين.

دونالد ترمب ينفى كل التهم الموجهة إليه



ووفقاً للتقرير، فإن التهم تعد انتكاسة كبرى للرئيس السابق ترمب، لافتاً إلى أن القاضي ألغى تراخيص تسمح لبعض شركاته بالعمل في ولاية نيويورك، و قد تفرض عليه تعويضات تصل غلى 250 مليون دولار، عندما يمثل ترمب أمام القضاء للمحاكمة في القضية

وأضاف التقرير، أن دونالد ترمب نفى كل التهم الموجهة إليه عبر منصته "تروث"، ووصفها بالتهم "السخيفة و غير الحقيقية"