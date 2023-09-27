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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عزة مصطفى: فيه ناس على السوشيال ميديا لو بلعت ريقها هيجيلها تسمم

عزة مصطفى
عزة مصطفى

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على من يصدرون الشائعات والأكاذيب والسموم على مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الأخيرة، من أجل إثارة البلبلة والفتنة بين الشعب المصري. 

عزة مصطفى تتحدث عن انتشار الشائعات 

وأضافت "مصطفى"، خلال تقديمها برنامج "صالة التحرير" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "في ناس على السوشيال ميديا لو بلعت ريقها هيجيلها تسمم من كتر السم اللي بتبثه من بوقها أو بتخرجه من لسانها، من كتر الشائعات والسموم اللي بتبثها للشعب المصري". 

ولفتت إلى أن مثل هؤلاء الأشخاص هدفهم هو بث الفتنة بين الشعب المصري من خلال السموم التي يتم نشرها من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

ومن جانبه، قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص أن هناك لجانا إلكترونية يقف من ورائها تنظيمات تهدف لإحداث بلبلة بين الشعب المصري، والتشكيك في كل المشروعات القومية المصرية التي يتم العمل عليها في الوقت الحالي. 

عزة مصطفي مواقع التواصل الاجتماعي قناة صدي البلد برنامج صالة التحرير أكرم القصاص

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