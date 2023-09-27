أحمد حسن: غياب كهربا عن مران الأهلي قبل مواجهة سان جورج

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن غياب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم، استعدادًا لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"كهربا لم يشارك في المران الجماعي للأهلي اليوم بسبب إصابته في العضلة الضامة".

يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لفحص طبي اليوم الأربعاء بمعرفة الجهاز الطبي.

ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعةفى إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.



كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تغلب على نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثةاهداف نظيفة فى ذهاب دور ال ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.



واشتكي محمود كهربا من الإصابة في العضلة الضامة ويخضع لفحص طبي لتحديد مصيره من المشاركة في مباراةسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.