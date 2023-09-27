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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد حسن: غياب كهربا عن مران الأهلي قبل مواجهة سان جورج

كهربا
كهربا

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن غياب محمود كهربا لاعب النادي الأهلي، عن مران فريقه اليوم، استعدادًا لمواجهة سان جورج الإثيوبي، في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك:"كهربا لم يشارك في المران الجماعي للأهلي اليوم بسبب إصابته في العضلة الضامة". 

يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب النادي الأهلي لفحص طبي اليوم الأربعاء بمعرفة الجهاز الطبي. 
ويلتقي فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره سان جورج الإثيوبي بعد غد الجمعةفى إياب دور الـ ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.


كان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر تغلب على نظيره سان جورج الإثيوبي بثلاثةاهداف نظيفة فى ذهاب دور ال ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.


واشتكي محمود كهربا من الإصابة في العضلة الضامة ويخضع لفحص طبي لتحديد مصيره من المشاركة في مباراةسان جورج الإثيوبي بدوري أبطال إفريقيا.

السويسري مارسيل كولر قيادة السويسري مارسيل كولر كهربا لاعب النادى الأهلى العضلة الضامة اصابته

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