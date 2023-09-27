جوجل تطلق نظام تنبيه من الزلازل على هواتف أندرويد في الهند

أعلنت شركة جوجل الأمريكية إطلاق نظام للتنبيه من الزلازل لهواتف أندرويد في الهند، حيث يستخدم النظام مستشعرات يمكن أن تعمل كمقاييس زلازل صغيرة للكشف عن الهزات الأرضية.

وقالت جوجل إن النظام الذي تم تطويره بالتشاور مع الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في الهند، وكذلك المركز الوطني لعلم الزلازل، سيوفر تنبيهات مبكرة للزلازل لمستخدمي هواتف أندرويد.

وستكون التنبيهات متاحة باللغات الهندية المحلية التي تدعمها هواتف أندرويد، كما سترسل الشركة نوعين من التنبيهات: “كن واعيًا” و"اتخذ إجراءً"، وفقا لـ TechCrunch.

ويتم إرسال تنبيهات "كن واعيًا" إلى المستخدمين الذين يعانون من اهتزاز أثناء زلزال بقوة 4.5 درجة أو أكثر، حيث يكون التنبيه على شاشة المستخدم ولا يصدر أي صوت إذا كان الهاتف في وضع عدم الإزعاج أو في الوضع الصامت.

أما بالنسبة للمستخدمين الذين سيعانون من زلزال بقوة 5 درجات أو أكثر ؛ ففي هذه الحالة سيتجاوز التنبيه إعدادات إشعارات النظام، بما في ذلك عدم الإزعاج، وسيصدر صوتًا عاليًا، كما سيقترح التنبيه أيضًا على المستخدمين الإجراء الذي يمكنهم اتخاذه من أجل السلامة، مثل الاختباء تحت الطاولة.

وأوضحت الشركة إن النظام يمكنه أن يكتشف زلزالًا محتملاً، وأن التنبيهات غالبًا ما تصل إلى عدة ثوانٍ قبل الاهتزاز.

كما تصدر الشركة بالفعل تنبيهات مدعومة بالذكاء الاصطناعي عن الفيضانات لجميع المناطق الهندية، حيث بدأت الشركة تجربة التحذير من الفيضانات في عدة مناطق في الهند في عام 2018، ثم قامت بتوسيع نطاق إنذارات الفيضانات لتشمل جميع أنحاء الهند في عام 2020.

وكانت جوجل قد قدمت نظام تنبيهات الزلازل المخصص لهواتف أندرويد للمستخدمين في ولاية كاليفورنيا الأمريكية في عام 2020، حيث يتطلب النظام هواتف تعمل بأنظمة تشغيل Android 5 أو إصدارات أحدث وأن يكون لديهم اتصال Wi-Fi أو اتصال بيانات خلوية.