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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مدريد يتصدر الدوري الإسباني بفوزه على لاس بالماس

صدى البلد

فاز ريال مدريد على ضيفه لاس بالماس بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإسباني.

وتعرض المدافع النمساوي ديفيد ألابا للإصابة، ليتم استبداله بزميله في ريال مدريد، لوكاس فاسكيز في الدقيقة 41.

إبراهيم دياز افتتح التسجيل لـ ريال مدريد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأكد خوسيلو ماتو انتصار ريال مدريد في الدقيقة 54، ليحصد أصحاب الأرض انتصار المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد ريال مدريد لـ 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد لاس بالماس عند 5 نقاط في المركز السابع عشر.

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